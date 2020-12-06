Главный тренер «Уфы» почувствовал недомогание и не полетел на матч с «Ростовом»

Фото: пресс-служба ФК «Уфа»

Сегодня, 6 декабря, в Ростове должен состояться матч 17-го тура РПЛ между местной командой и ФК «Уфа». Как стало известно, на игру не полетел наставник уфимцев Рашид Рахимов. В клубе пояснили, что главный тренер почувствовал недомогание и остался в башкирской столице.

Как отметили в социальных сетях представители клубной пресс-службы, у Рахимова повысилось артериальное давление.

- Состояние здоровья главного тренера сейчас опасений не вызывает, в скором времени он присоединится к команде, - пояснили в ФК «Уфа».

На предстоящий матч с «Ростовом» футболистов «Уфы» выедет заместитель Рахимова Эдуардо Докампо.

Напомним, сейчас «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, опережая лишь «Тамбов». В свою очередь, «Ростов» под руководством Валерия Карпина занимает четвертое место и продолжает борьбу за попадание в Еврокубки.