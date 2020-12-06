В Уфе конфликт соседей завершился стрельбой

Фото: Рустем Ахунов

Накануне в одном из домов на улице Шота Руставели в Уфе между соседями произошел конфликт, который завершился стрельбой из травматического пистолета. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, о произошедшем в полицию сообщили врачи одной из городских больниц, куда обратился потерпевший.

По данным полиции, между соседями произошла ссора, которая переросла сначала в драку, а потом и в стрельбу – один из участников достал травматический пистолет. В результате 25-летний молодой человек оказался в больнице, а с его 31-летний соседом работают полицейские. Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту произошедшего, после которой примут процессуальное решение.