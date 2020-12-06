В Башкирии при тушении пожара обнаружили тело 56-летнего мужчины

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Сегодня утром в одном из жилых домов на улице Бехтерева в Белебее произошел пожар. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС по Башкирии обнаружили, что горит небольшой бревенчатый дом. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, пожарные ликвидировали открытое горение на площади 12 квадратных метров.

Когда пожар потушили, сотрудники пожарной охраны обнаружили тело 56-летнего мужчины. Личность погибшего устанавливается.

Причину и обстоятельства пожара сейчас устанавливают дознаватель МЧС по Башкирии и следственно-оперативная группа. Подробности выясняются.