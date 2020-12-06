В Башкирии заведующая детсадом взяла в кредит сотни тысяч рублей и перевела их мошенникам

Фото: Рустем Ахунов

На днях жительница одной из деревень Дуванского района Башкирии стала жертвой мошенничества. Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, женщина обратилась в полицию с заявлением, когда поняла, что ее обманули. Началось все как обычно: ей позвонили с незнакомого телефона и, представившись представителем банка, заявили, что мошенники пытались оформить на ее имя кредит.

По словам собеседника, женщина, которая работает заведующей детским садом, купилась на слова мошенников и после непродолжительного разговора сама оформила кредит на 284 тысячи рублей. И назвала все коды банковских операций, воспользовавшись которыми злоумышленники сняли все деньги с ее карты.

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