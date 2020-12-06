Уфимский «Салават Юлаев» потерпел домашнее поражение от московского «Динамо»

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

В минувшую субботу, 5 декабря, уфимский «Салават Юлаев» принимал на своем льду хоккеистов московского «Динамо». Подопечные Томи Лямся, к сожалению, не смогли распечатать ворота голкипера динамовцев Александра Еременко. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

Ворота «Салавата» защищал молодой воспитанник юлаевцев Даниил Тарасов, который отразил 23 из 26 бросков по своим воротам. Первую шайбу забросил Дмитрий Яшкин. Произошло это в середине второго периода. Ассистентом выступил Вадим Шипачев, который после этого матча единолично возглавил список лучших бомбардиров КХЛ.

В третьем периоде Яшкин сделал дубль, в ассистентах все тот же Шипачев. Третью шайбу динамовцев в ворота «Салавата Юлаева» забросил Иван Муранов, которому ассистировал голкипер Александр Еременко.

Следующий матч «Салават» проведет в Уфе, в понедельник, 7 декабря. Соперниками дружины Томи Лямся станет магнитогорский «Металлург».