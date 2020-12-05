В Башкирии температура воздуха опустится до -28°

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«Башгидрометцентр» сообщил о характере погоды, которая будет в республике в ближайшие три дня. Метеорологи предупредили, что температура воздуха опустится до -28°, также обещают ветер и небольшой снег.

6 декабря, передается в сообщении, ночью ожидается местами небольшой снег, днем же существенных осадков не обещают. Жителей республики может тревожить ветер, но по прогнозу он будет слабый и переменных направлений. Температура воздуха ночью -13,-18°, местами -22,-27°, днем -7,-12°, местами до -17°.

7 декабря снега и осадков не будет ни днем, ни ночью, ветер по прогнозу – северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -15,-20°, местами -23,-28°, днем -10,-15°.

8 декабря снова обещают небольшой снег и гололед, предупреждают также, что на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер ожидается северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -14,-19°, местами до -23°, днем -7,-12°.