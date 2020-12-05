В Башкирии вновь выросло число заболевших внебольничной пневмонией

Минздрав Башкирии сегодня, 5 декабря, сообщил о том, что в республике возросло число заболевших внебольничной пневмонией. Согласно переданной информации, эта цифра снова возросла.

По данным ведомства, за сутки число пациентов увеличилось на 397 человек. Стоит отметить, что это показатель меньше вчерашнего, когда было зарегистрировано 408 заболевших. В последнее время показатель заболеваемости колеблется в диапазоне 390-430 человек.

По состоянию на 5 декабря число заболевших коронавирусом, напомним, увеличилось на 142 человека, всего известно о 14 975 случаях.