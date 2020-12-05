Врач Глеб Глебов из Уфы разрабатывает мобильное приложение для диагностики COVID-19

Знаменитый врач из инфекционного госпиталя Зубово под Уфой Глеб Глебов опубликовал в социальных сетях пост, в котором рассказал, что в настоящий момент идет разработка мобильного приложения, с помощью которого можно будет получить ответы на часто-задаваемые вопросы по COVID-19.

По информации Глебова, благодаря приложению также можно будет диагностировать коронавирус. Для этого нужно будет ответить на ряд вопросов, после чего будет дан предварительный диагноз.

— В 90% случаев диагноз верный, это проверено многочисленными тестами. В приложение будут загружены методички по лечению ковида и реабилитации после болезни, которые будут регулярно обновляться, — сообщил он.

Глеб Глебов отметил, что продукт будет распространяться совершенно бесплатно, и он надеется, что он будет полезен для жителей всей России.