История с жителем Башкирии, зарезавшим жену на глазах дочери, получила неожиданный поворот

Уроженца Башкирии Александра Алексеева, который этим летом зверски убил свою жену Оксану, положили в психиатрическую больницу для прохождения экспертизы, передает «КП-Челябинск» со ссылкой на Саткинский следственный отдел Следственного комитета.

— Назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. В Челябинской области она не проводится — у нас стационар на ремонте, возникла очередь. Поэтому он приходит в Свердловской области, — прокомментировал руководитель следственного отдела Михаил Крохин.

Мужчина заявил, по информации журналистов, во время избрания меры пресечения в суде, что в момент убийства был в состоянии аффекта, так как его жена призналась в измене. Он заверял также, что очень любил свою супругу и раскаивается в произошедшем.

— Вопрос об аффекте и вменяемости лучше решать с учетом стационара, чтобы потом не затягивалось это все, не понадобилось проводить другие экспертизы, — пояснил Михаил Крохин.

Предварительно известно, что в стационаре Александр проведет до середины января.

Убийство произошло 29 июля на дороге в Саткинском районе, когда Александр ударил Оксану ножом на глазах у дочери. Женщина выбежала на дорогу, чтобы позвать на помощь, но муж ее догнал раньше и зарезал до смерти. Само убийство попало на видео, за кадром были слышны детские крики: «Папа! Папа!».

Как выяснилось, у подсудимого и раньше были приступы ревности, которые доходили до рукоприкладства, однако Оксана до последнего пыталась сохранить семью.