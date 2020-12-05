Глава Башкирии выложил забавную фотографию с «бандой» кошек

Фото Радия Хабирова

Сегодня, 5 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров решил поделиться со своими подписчиками в социальных сетях не только последними новостями и важными изменениями. Руководитель региона выложил фотографию, которой видимо решил поднять настроение жителям республики.

На фотографии, которая была сделана на веранде частного дома, Хабиров запечатлел пять кошек одинакового окраса. Кошачье семейство, видимо, греется под солнечными лучами, не обращая особого внимания на наблюдателя.

«Банда в сборе», – прокоментировал глава.

Фотография, судя по хэштегам, сделана в Чекмагушевском районе, где вероятно проводит свои выходные руководитель республики.