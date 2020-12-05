Глава Башкирии сообщил о первой крупной партии для масштабной вакцинации от коронавируса

Сегодня, 5 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях сообщил, что в республику поступила первая партия вакцины против коронавируса из Центра Гамалеи – Гам-Ковид-Вак. Всего в регион прибыло 1200 доз.

Хабиров проинформировал, что в первую очередь власти намерены привить «тех, кто в группе риска, кто работает в непосредственном контакте с заражёнными». В такую группу вошли соцработники, учителя и медики. Следующая партия вакцины придет до конца года, количество ожидаемых доз пока неизвестно.

– Так, последовательно, будем создавать коллективный иммунитет. И, кстати, чтобы заранее пресечь возможные мошеннические спекуляции, предупреждаю - пока все прививки от коронавируса делаются бесплатно, по направлению врачей и только в государственных больницах и поликлиниках, – подытожил руководитель региона