За сутки число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 142 человека

Администрация главы Башкирии сообщила последние данные по распространению коронавируса по состоянию на 5 декабря. За прошедшие сутки число заболевших официально увеличилось на 142 человека, всего известно о 14 975 случаях.

По предоставленной информации, возросло и число умерших. За последние 24 часа скончался еще один человек от COVID-19. Всего число погибших достигло 88 человек.

Выздоровевшими признаны 12 397 человек, 110 – за последние сутки. На лечении оставили 2490 человек: 579 из них находятся в больницы, остальные 1911 переносят болезнь дома.