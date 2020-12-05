В Башкирии в жутком пожаре погибли двое мужчин

Спасатели МЧС по Башкирии сообщили о трагической гибели двух человек в Илишевском районе. Вчера, 4 декабря, вечером в доме в населенном пункте Буралы произошел пожар, который унес их жизни.

По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило к ним в 21:07. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что бревенчатый дом площадью 48 квадратных метров горит открытым огнем.

Огонь ликвидировали в 21:21, спустя 25 минут обнаружили тело первого погибшего – мужчины 73 лет. Спустя несколько часов, в 4:23, нашли второй труп – мужчине на момент смерти было 47 лет.