Глава Башкирии принял решение увековечить имя Ульфата Мустафина

В честь мэра Уфы Ульфата Мустафина, который скончался из-за осложнений после коронавируса, в правительстве республики планируют провести ряд мероприятий, чтобы увековечить имя градоначальника. Соответствующий документ сегодня, 4 декабря, подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

В указе приводится информация о «значительном вкладе в развитие и особых заслугах градоначальника перед Башкирией», а также сообщается, что для увековечивания имени сити-менеджера правительство республики учредит ежегодную премию имени Мустафина за достижения в сфере благоустройства.

В честь Ульфата Мустафина также организуют ежегодный международный турнир по волейболу, и назовут его именем Центр волейбола в Калининском районе столицы. На малой родине Мустафина, в школе, где он учился, установят мемориальную доску. также его именем назовут одну из улиц в селе.