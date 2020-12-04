Минздрав Башкирии сообщил подробную информацию о погибшем от коронавируса

Минздрав Башкирии сообщил подробности о новом подтвержденном случае смерти от коронавируса по состоянию на 4 декабря. В министерстве подтвердили, что за сутки скончался один человек, всего зарегистрировано 87 жертв.

По данным ведомства, от COVID-19 погиб 67-летний уфимец. Мужчина страдал также от сопутствующих заболеваний: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь третьей стадии, атеросклероз.

Напомним, что в республике сегодня был зарегистрирован антирекорд по приросту числа заболевших коронавирусом. «КП-Уфа» передавала, что За сутки инфекцию выявили у 144 человек (прежний максимальный показатель составлял 142 зараженных). С начала пандемии COVID-19 был подтвержден у 18 833 жителей республики. О