В Башкирии открыли первую ледовую переправу

фото: ГК РБ по ЧС

В Башкирии ввели в эксплуатацию первую ледовую переправу – через реку Уфу в селе Караидель. Её грузоподъемность составляет две тонны, ширина – 50 метров. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

В аварийной службе рассказали, что этой зимой планируется открыть еще три ледовые переправы: на реке Белой в деревне Староянгизитово и городе Бирске, а также на реке Каме в селе Николо-Березовке.

В Госкомитете водителей призвали соблюдать требования знаков при переправе. Спасатели просят выезжать на лед медленно, со скоростью не более 10 км/ч, не допускать остановок, рывков, разворотов и излишней нагрузки на ледяной покров.