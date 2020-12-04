В Башкирии с начала недели было выявлено более 2 тысяч случаев внебольничной пневмонии

В Башкирии продолжает расти количество новых случаев внебольничной пневмонии

В Башкирии, с начала текущей недели, с 30 ноября по 4 декабря было выявлено 2033 случая внебольничной пневмонии. За последние сутки это заболевание диагностировали у 408 человек. Наибольший прирост был зафиксирован 2 декабря – тогда инфекцию нашли у 427 жителей республики. За прошедшие пять дней было выписано 2072 пациента с пневмонией.

Коронавирусом за тот же период заболели 707 человек (144 за прошедшие сутки, всего – 14 833), выздоровел 351 (76 за прошедшие сутки, всего – 12 287) и умерло 5 (1 за прошедшие сутки, всего – 87).