«Организм больше не переносит химию»: молодая девушка из Башкирии, борющаяся с раком, приняла важное решение

Саша надеется, что ей смогут помочь в московской клинике

23-летняя жительница села Приютово Александра Абрамова, которая уже два года отважно борется аденокистозным раком слюнной железы, решилась на важный шаг. Девушка решила искать помощи в московских клиниках, ведь тактика лечения, которые ей предлагали в Башкирии, оказалась бессильной.

- Последнюю «химию» мой организм выдержал с трудом, наверное, он больше ее не переносит. Мне никогда не было так плохо, невыносимая боль, тошнота, слабость… Наверное, все показатели просто рухнули, поэтому врачи приняли решение прекратить курс. Я выписалась из больницы, но сдаваться не собираюсь. Сейчас я готовлю документы, собираю необходимые анализы, стекла с гистологией, чтобы отослать их в московские клиники. Надеюсь, там примут меня и смогут помочь, - надеется Александра.

Напомним, что впервые странную шишку за ухом Александра обнаружила еще летом 2018 года. Врачи разводили руками, тем временем опухоль все росла, причиняя невыносимые боли. Девушка признается, что пила горстями обезболивающие таблетки, чтобы уснуть. В августе 2020 года врачи, наконец, поставили диагноз, но оперировать не рискнули – слишком близко опухоль находилась к тройничному нерву. Поэтому Александре назначили «химиотерапию», она прошла несколько курсов, но болезнь пока не отступает. Сейчас Александра нуждается просто в моральной поддержке - ведь очень важно, когда кто-то верит с тобой, что все обязательно будет хорошо.