В Башкирии в 2020 году отремонтировали почти вдвое меньше подъездов, чем в предыдущем

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Башкирии по итогам 2020 года отремонтировано меньше подъездов жилых домов, чем в предыдущем. Данные о выполненных работах на своих страницах в соцсетях представил глава республики Радий Хабиров.

– В 2019 году отремонтировали 4001 подъезд в 1372 многоквартирных домах, стоимость работ составила 1 млрд 391 млн руб. В этом году сделали немного меньше, вмешалась пандемия - 2180 подъездов в 697 домах, общая сумма работ - 708 млн руб, – отметил руководитель региона.

По его словам, в 62 городах и районах республики уже сдано 2168 обновленных подъездов. В Уфе незаконченными остаются 12 объектов – на них подрядчики устраняют замечания. Еще в 5 подъездах двух домов работы и вовсе не были начаты, причем по решению жителей, которые попросили ничего не делать из-за страха перед коронавирусом.