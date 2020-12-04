В Уфе с 7 этажа жилого дома упала 12-летняя девочка

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу

В уфимском Затоне с 7 этажа жилого дома по улице Шмидта упала 12-летняя школьница. Инцидент произошел накануне, 3 декабря, в 16:15, сообщили в Управлении гражданской защиты.

В аварийном ведомстве рассказали, что изначально в диспетчерскую службу поступил вызов о падении женщины. Только по приезде на место происшествия спасатели выяснили, что упала девочка. Она была жива. Бригада «скорой» доставила пострадавшую в детскую больницу.

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства несчастного случая.