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Происшествия

В Уфе с 7 этажа жилого дома упала 12-летняя девочка

Она выжила и сейчас находится в больнице
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу

В уфимском Затоне с 7 этажа жилого дома по улице Шмидта упала 12-летняя школьница. Инцидент произошел накануне, 3 декабря, в 16:15, сообщили в Управлении гражданской защиты.

В аварийном ведомстве рассказали, что изначально в диспетчерскую службу поступил вызов о падении женщины. Только по приезде на место происшествия спасатели выяснили, что упала девочка. Она была жива. Бригада «скорой» доставила пострадавшую в детскую больницу.

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства несчастного случая.

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