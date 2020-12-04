Житель Башкирии зарезал любовницу за рассказы об интимной связи с другими мужчинами

Мужчина закопал тело в лесу, а затем уехал в Крым

Жителя башкирского села Малояз приговорили к семи годам «строгача» за убийство сожительницы. Само преступление произошло еще в прошлом году, а вердикт был вынесен только минувшей осенью.

Как стало известно "КП-Уфа", все произошло 1 октября 2019 года. В ту ночь подсудимый вместе со своей любовницей распивал алкоголь. Мужчина рассказал, что в какой-то момент его избранница начала рассказывать об интимной связи с другими партнерами. Между парой вспыхнула ссора. Во время скандала женщина достала нож, стала махать им перед подсудимым и угрожать расправой. Он попытался отобрать у нее оружие, взявшись за лезвие. Мужчина порезался, после чего ударил потерпевшую кулаком в лицо и со злости нанес ей тем же ножом два удара в спину. Затем он попытался поднять женщину, и понял, что она мертва.

Подсудимый завернул труп в куртку, закопал в лесу и отправился домой. После преступления мужчина встретился с общей знакомой убитой подруги. Он сказал ей, что та «уехала куда-то на заработки», однако во время распития алкоголя признался женщине, что убил любовницу и закопал ее труп. Женщина не поверила ему и подумала, что он так шутит. На суде обвиняемый сказал, что боялся самостоятельно пойти в полицию и обо всем рассказать, надеясь на то, что его «сдаст» знакомая. Но она этого так и не сделала. Не дождавшись правосудия, мужчина уехал на заработки в Крым, а когда вернулся на малую родину, был задержан сотрудниками полиции. Он во всем им признался.

Суд приговорил убийцу к семи годам колонии строгого режима. Осужденный пытался обжаловать приговор, но Верховный суд оставил его в силе.