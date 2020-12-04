В обновленном уфимском парке установили 101 камеру для охраны от вандалов

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В недавно открывшемся после реконструкции уфимском парке «Первомайский» установлена 101 камера видеонаблюдения для охраны от вандалов. Об этом сообщили в городской администрации. Напомним, в обновленном месте отдыха, которое обошлось бюджету в 700 млн рублей, участились случаи вандализма: там уже ломали новые скамейки и повреждали растения.

– Камеры видеонаблюдения подключены к городской системе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Отныне круглосуточный онлайн-мониторинг обстановки территории позволит предотвращать нарушения правопорядка, – рассказали в мэрии.

Власти города предупредили, что за порчу имущества в общественном месте может грозить штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или арест сроком до трех месяцев.