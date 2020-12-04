Главной башкирской красавицей стала 19-летняя Ляйсан Шугаепова

фото: Минкульт РБ

В Уфе 3 декабря завершился финал Всероссийского конкурса башкирских красавиц «Һылыукай-2020». Из 216 девушек на последнюю стадию соревнования отобрались 20 лучших. Обладательницей гран-при стала 19-летняя Ляйсан Шугаепова из Учалинского района, сообщил Минкульт РБ.

В честь победы девушке подарили автомобиль «Лада Гранта». Ключи от машины ей вручил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. Ляйсан приняла приз со словами «мне не верится» и слезами на глазах.

Жюри конкурса возглавляла вице-спикер республиканского парламента Эльвира Аиткулова. Она отметила, что поскольку текущий год объявлен годом башкирского языка, судьям «было очень приятно слышать башкирскую речь», которой свободно владели в том числе конкурсантки из других регионов России.