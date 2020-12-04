В Уфе хотят построить спорткомплекс «европейского уровня» с крытой ареной

В Уфе может появится спорткомплекс европейского уровня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе хотят построить спорткомплекс с футбольным манежем и первой в Башкирии частной крытой ледовой ареной. Проект на инвестчасе у главы республики Радия Хабирова представил гендиректор фирмы «Астра» Венер Гимазетдинов.

Сооружения планируется возвести на территории бывшей промышленной площадки в Октябрьском районе. Инвестор обещает построить спортивный центр «европейского уровня» и ледовую арену «с соблюдением канадских стандартов». Объект даст городу порядка 50 новых рабочих мест.

– Проект очень любопытный. Предлагаю детально ознакомиться с ним на месте, чтобы рассмотреть, какие меры господдержки мы можем оказать, – резюмировал Хабиров.