В Уфе маршрутный автобус с двадцатью пассажирами попал в ДТП

фото: ГИБДД РБ

В Уфе вечером 4 декабря маршрутный ПАЗ с двадцатью пассажирами в салоне попал в ДТП. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась на улице 50 лет СССР, где столкнулись попутные Kia Soul и «пазик», следовавший маршруту №266. При столкновении пострадал только один человек – 56-летний водитель иномарки, житель Оренбургской области. Его отвезли в больницу.

– Со слов очевидцев, водитель Kia предпринял разворот с крайней правой полосы. Обстоятельства будут уточняться в ходе начатого расследования, – передали в ГИБДД.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано три ДТП, в которых пострадали четыре человека.