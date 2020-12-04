В Башкирии зафиксирован антирекорд по приросту больных коронавирусом

В башкирских больницах лежат 575 пациентов с коронавирусом

В Башкирии зафиксирован очередной антирекорд по суточному приросту больных коронавирусом. За сутки инфекцию выявили у 144 человек (прежний максимальный показатель составлял 142 зараженных). С начала пандемии COVID-19 был подтвержден у 18 833 жителей республики. Об этом 4 декабря сообщил региональный оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции.

Количество жертв инфекции увеличилось на одного человека, всего скончались 87 ковид-положительных пациентов. За все время по выздоровлению было выписано 12 287 жителей, 76 из них – за последние сутки.

На лечении остаются 2459 человек: 575 лежат в больницах в среднем и тяжелом состоянии, 1884 переносят болезнь в легкой форме, находясь дома на самоизоляции.