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Общество

Гильмутдинов предупредил водителей о массовых рейдах ГИБДД

Профилактические мероприятия пройдут в ближайшие три дня
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Динар Гильмутдинов предупредил водителей о рейдах ГИБДД

Динар Гильмутдинов предупредил водителей о рейдах ГИБДД

Главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов предупредил жителей республики о массовых рейдах ГИБДД. Профилактические мероприятия пройдут сегодня, 4 декабря, и в выходные дни.

– [Рейды] направлены на укрепление дисциплины участников дорожного движения, недопущение грубых нарушений правил дорожного движения, а значит и дорожно-транспортных происшествий, – написал глава башкирской Госавтоинспекции в своем фейсбуке.

Он попросил водителей быть внимательными – «на дорогах возможно уплотнение транспортного потока».