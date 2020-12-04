Гильмутдинов предупредил водителей о массовых рейдах ГИБДД

Динар Гильмутдинов предупредил водителей о рейдах ГИБДД

Главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов предупредил жителей республики о массовых рейдах ГИБДД. Профилактические мероприятия пройдут сегодня, 4 декабря, и в выходные дни.

– [Рейды] направлены на укрепление дисциплины участников дорожного движения, недопущение грубых нарушений правил дорожного движения, а значит и дорожно-транспортных происшествий, – написал глава башкирской Госавтоинспекции в своем фейсбуке.

Он попросил водителей быть внимательными – «на дорогах возможно уплотнение транспортного потока».