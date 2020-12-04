В какие дни января будут отдыхать жители Башкирии

Праздничные новогодние каникулы в Башкирии продлятся 10 дней Фото: Рустем АХУНОВ

В министерстве труда рассказали, в какие дни января будут отдыхать жители республики.

Нерабочими праздничными днями будут новогодние каникулы и рождество – с 1 по 8 января. В министерстве отметили, что 2 и 3 числа выпадают на субботу и воскресенье, поэтому эти выходные будут перенесены на 5 ноября и 31 декабря соответственно.

Продолжительность рабочего дня в четверг 31 декабря 2020 года сокращается на один час.

Резюмируем: нерабочими праздничными и выходными днями в связи с новогодними каникулами будут 1-10 января. Последние два дня приходятся на субботу и воскресенье.