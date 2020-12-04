Хабиров предложил назначить на пост уполномоченного по правам человека Милану Скоробогатову

фото: фейсбук Миланы Скоробогатовой

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил назначить на пост уполномоченного по правам человека республики детского омбудсмена Милану Скоробогатову. Руководитель региона внес соответствующее предложение в местный парламент 3 декабря, сообщил со ссылкой на депутата Госсобрания Дмитрия Чувилина «Ъ-Уфа».

По словам народного избранника, «почти все в его комитете» поддержали кандидатуру Скоробогатовой. Они положительно охарактеризовали ее работу на посту детского омбудсмена: «всегда очень быстро и верно решала любые вопросы, связанные с нарушением прав детей».

Милана Скоробогатова занимает должность уполномоченного по правам ребенка Башкирии с 2011 года. До этого она возглавляла Управление опеки и попечительства в уфимской мэрии. Уполномоченным по правам человека является Рим Каюмов – несмотря на то, что он подал в отставку еще в июне текущего года, проработав на своем посту с 2009 года.