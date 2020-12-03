В Башкирии похолодает до -30 градусов

В Уфе, в свою очередь, осадков тоже не ожидается.

Завтра, 4 декабря, в Башкирии местами похолодает до -28, -30 градусов. Об этом сообщили в Башгидромете.

По данным метеорологов, осадков не ожидается, в отдельных районах осядет туман. Ветер будет дуть неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит -23, -28, -30, местами -13,-18 градусов. Днем потеплеет до -10, -15 градусов, местами столбики термометров покажут -20 градусов.

В Уфе, в свою очередь, осадков тоже не ожидается. Днем температура воздуха составит -9 градусов, а ночью -13. Скорость ветра составит 2-4 м/с.