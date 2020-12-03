Пропавшего в Башкирии мужчину обглодали дикие животные

Пропавший ранее мужчина пролежал в лесном массиве около месяца – его труп обглодали дикие животные.

Накануне в Башкирии прекратили поиски 41-летнего Рафика Кулгарина. К сожалению, мужчину нашли мертвым.

Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник, тело несчастного было найдено в Зилаирском районе Башкирии в лесу в ста метрах от трассы Магнитогорск-Ира.

Пропавший ранее мужчина пролежал в лесном массиве около месяца – его труп обглодали дикие животные. Что стало причиной смерти мужчины, неизвестно.

Напомним, что Рафик Кулгарин пропал 24 октября. В этот день он вышел из дома в селе Зилаир и не вернулся. Родные подали его в розыск 25 октября.