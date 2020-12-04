В Уфе на выходных пройдут сельскохозяйственные ярмарки

С приходом морозов в Уфе будут продавать и мясо.

В предстоящие выходные, 5 и 6 декабря, в столице Башкирии пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, где можно будет приобрести продукцию республиканских производителей. С приходом морозов в Уфе будут продавать и мясо. Ярмарки открываются в 10 и закрываются в 16 часов.

В субботу, 5 декабря, сельскохозяйственные ярмарки пройдут по следующим адресам:

- на участке автодороги по улице Правды рядом с домом 25а, в Демском районе;

- на площадке, расположенной на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей в Калининском районе;

- на площадке по улице Рабкоров, рядом с домами №3,5,7, в Кировском районе;

- на площадке возле ТК «Апрель» по улице Ахметова, д.311, в Ленинском районе;

- на площади перед Дворцом спорта, улица Рихарда Зорге, 41, в Октябрьском районе;

- на площади имени Серго Орджоникидзе по улице Первомайская, 14, в Орджоникидзевском районе;

- на площади перед Дворцом молодежи по улице 50 лет Октября, 21, в Советском районе.

В воскресенье, 6 декабря:

- на площадке, расположенной на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей в Калининском районе;

- на площадке по улице Рабкоров, рядом с домами №3,5,7, в Кировском районе;

- на площадке возле ТК «Апрель» по улице Ахметова, д.311, в Ленинском районе;

- на площади перед Дворцом спорта, улица Рихарда Зорге, 41, в Октябрьском районе;

- на площади перед Дворцом молодежи по улице 50 лет Октября, 21, в Советском районе.