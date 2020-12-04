В Уфе младенец скончался в собственной квартире

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа

В одной из квартир Демского района Уфы скончался полуторамесячный ребенок.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, младенца без признаков жизни ранним утром 30 ноября обнаружили его родители. Они вызвали «скорую», однако медики оказались бессильны – к их приезду мальчик уже был мертв порядка двух часов.

По словам собеседника, на месте происшествия работали сотрудники полиции и следственного комитета. Криминалисты не заметили на теле малыша никаких телесных повреждений. Сразу же установить причину его смерти не удалось. Ребенка передали на судебно-медицинскую экспертизу.