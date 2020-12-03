В Башкирии из квартиры бизнесмена украли более 1,6 млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере

В башкирском городе Нефтекамске из квартиры местного бизнесмена было украдено 1,6 млн рублей. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Предприниматель обратился в полицию 30 ноября. Он рассказал, что отлучался из дома буквально на несколько часов, а когда вернулся, то увидел, что входная дверь его квартиры взломана. Злоумышленник высверлил замок, проник в жилище, взломал там сейф и вытащил оттуда 1,6 млн рублей.

Следственный отдел полиции возбудил уголовное дело о краже в особо крупном размере. На месте преступления криминалисты смогли обнаружить отпечатки пальцев, которые могут принадлежать вору.