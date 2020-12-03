Путин попросил уфимского блогера не прыгать с парашютом

Президент России поговорил с уфимским блогером Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин попросил уфимца Рустама Набиева, который лишился ног при обрушении казармы в Омске, не прыгать с парашютом. Об этом лидер страны сказал блогеру во время онлайн-встречи с представителями общественных организаций инвалидов. Набиев вместе с женой Индирой и двумя дочерьми вышел в прямой эфир и поделился своими достижениями, в числе которых экстремальный подъем на гору Эльбрус и прыжки с парашютом.

– Что, нужно обязательно с парашютом прыгать? – спросил Путин. – Рустам, ну, хватит уже. Попрыгал, ну достаточно, чего ты? Вон, какие дочки, такие сладкие девчонки у тебя. Займись лучше дочерьми. Такая, между прочим, не рядовая штуковина - с парашютом прыгать. Знаешь наверняка. Ну, ладно. Я ни в коем случае не хочу вас ограничивать в этом.

Кадр с онлайн-трансляции

Рустам Набиев ответил президенту, что для него прыжок с парашютом - «одна из форм экстрима». Таким образом он «получает удовольствие» от жизни и доказывает, что такие люди, как он, – «не с ограниченными возможностями».

Напомним, Набиев потерял обе ноги в 2015 году в результате обрушения казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске. Тогда в здании находилось 337 солдат. Трагедия унесла жизни 24 срочника со всей России. Рустам после случившегося не стал опускать руки – занялся продвижением здорового образа жизни и завел личный блог, который теперь стал для него основным средством заработка. В сентябре Набиев покорил гору Эльбрус, он стал первым человеком, который сделал это на одних руках.