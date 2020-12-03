В Башкирии спасатели нашли тело мужчины, который провалился под лед во время поездки на мотособаке

фото: МЧС РБ

В Башкирии спасатели вытащили из озера Кандрыкуль тело мужчины, который провалился под лед во время поездки на мотособаке и утонул. Об этом сообщили в региональном МЧС.

– Тело […] извлечено и передано ОМВД России по Туймазинскому району. Проводятся следственные мероприятия, – передали в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел накануне, 2 декабря. Ушедшего под воду мужчину на мотобуксировщике заметили очевидцы. Его личность удалось установить благодаря родственникам – они опознали вещи, которые погибший оставил на берегу.