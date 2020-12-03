Жителю Башкирии дали пожизненное за убийство и сожжение двух женщин

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Жителю башкирского города Бирска приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство двух женщин. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

29 декабря 2019 года 43-летний подсудимый поссорился со своей 52-летней знакомой у нее дома, потому что она отказывалась дать денег в долг. Во время скандала мужчина достал нож и зарезал женщину. В этот момент в дом зашла 81-летняя хозяйка дома. Чтобы не оставлять свидетелей, он убил и ее. Затем подсудимый поджег дом и скрылся. Когда огонь разгорелся, он вернулся на место происшествия и стал помогать тушить пожар, надеясь отвести от себя подозрения. Несмотря на попытки замести следы преступления, следователи смогли выйти на убийцу.

Вину мужчина так и не признал. Суд принял сторону обвинения и дал ему пожизненный срок в колонии особого режима.