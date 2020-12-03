Уфе одобрили создание Евразийского научно-образовательного центра

фото: Радий Хабиров

В Уфе создадут Евразийский научно-образовательный центр. Проект, представленный властями Башкирии, победил в правительственном конкурсе на получение федерального статуса и финансирования. Власти региона уже выбрали территорию под студенческий городок - это Забелье. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Конкуренция была самая серьезная. И тот факт, что нам удалось победить – говорит как о мощнейшем потенциале нашей науки и образования, так и об образцовой работе нашей управленческой команды над этим сложным проектом, – написал в своих соцсетях руководитель региона, отметив, что проектная работа над научно-образовательным центром шла полтора года. Ее курировал глава администрации Башкирии Александр Сидякин.

Хабиров заявил, что в НОЦе «будут разрабатываться новые изобретения и совершаться научные открытия» и в него «потянутся ученые со всего мира». По его словам, центр станет «кузницей научных и инженерных кадров» и «центром притяжения инновационного бизнеса».

– Это не только современный студенческий городок [...] это ещё и особая философия, и атмосфера наукограда, подталкивающая к творчеству и креативу, – добавил Хабиров.

В заключение он отметил, что «сегодня пройдена точка невозврата» и проект начнет реализовываться совсем скоро.