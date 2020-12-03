Уфимский врач обратился к родителям и учителям из-за перехода школьников на очное обучение

фото: инстаграм Глеба Глебова

Уфимский врач Глеб Глебов, лечащий пациентов в ковидной клинике, обратился к родителям и учителям в связи с возвращением всех школьников на очную форму обучения 7 декабря. Медик написал пост на своей странице в инстаграме.

– Вы должны помнить, что дети чаще всего болеют [коронавирусом] бессимптомно, поэтому ограничьте на время «обнимашки», поцелуи. Если болезнь проявляется, то она проходит, как правило, через 3-4 дня с проявлением температуры в диапазоне 37-37,5. В данном случае приём каких-либо лекарств необоснован. Лечение как при обычном ОРВИ, но никаких иммуностимуляторов! – написал Глебов.

Специалист попросил напомнить детям о необходимости мыть руки, обрабатывать их антисептиком и носить маски. Врач подчеркнул, что «самое главное – ограничить контакт с дедушками и бабушками», поскольку их внуки могут быть заразными при бессимптомном течении коронавируса «в среднем 11 суток».

Учителям Глебов порекомендовал проветривать классы на перемене, соблюдать социальную дистанцию и, если есть возможность, включать в кабинетах во время перерывов кварцевую лампу.