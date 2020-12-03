«Ощущения непередаваемые»: жители квартала многоэтажек в Уфе третий месяц задыхаются от запаха фекалий

Из-за ремонта дороги на Комсомольской трубы канализации оказались на поверхности

Жители целого квартала на улице Комсомольская в Уфе третий месяц мучаются от тошнотворного запаха фекалий. Резкий и неприятный запах появился в сентябре и до сих пор не дает покоя. Местный житель Ильгиз в беседе с «Комсомолкой» поделился впечатлениями от ароматов, которые распространяются от дома №31 и до дома №37. К слову, в этом районе располагается школа и несколько детских садов.

- Летом ремонтные работы на нашем участке Комсомольской практически не велись. Проблема неприятного запаха появилась осенью, когда строительство дороги наконец возобновили. Самая сильная вонь стояла в районе дома №35, недалеко от школы, и в районе дома №31, прямо у входа в хирургическое отделение поликлиники №50. В ноябре наблюдали, как дорожники укладывают асфальт в снегопад, а вокруг стоит ужасный зловонный запах. Ощущения непередаваемые! – говорит Ильгиз.

Местные жители предполагают, что это место и есть источник неприятного запаха

По его словам, проблема неприятного запаха во дворах в этом районе – не новая. Например, около дома №31 по улице Комсомольская есть свой собственный источник зловония – канализационный люк, который регулярно засоряется и начинает источать соответствующие ароматы.

- Пока коммунальные службы перекладывают ответственность друг на друга, нечистоты превращаются в огромные лужи и ручьем стекают на проезжую часть Комсомольской. На решение этой проблемы аварийным службам иногда не хватает одной недели. А в начале прошлого месяца во дворе соседнего дома по адресу Проспект Октября №24/2 канализационные стоки образовали настоящий каток неприятного цвета, запах стоял ужасный. Мы с соседями начали шутить, что эти ароматы становятся визитной карточкой нашего района! – делится проблемой местный житель.