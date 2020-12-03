Глава Минобра Башкирии раскритиковал инициативу Госдумы о переносе начала учебного года

Хажин посчитал законопроект о переносе учебного года недоработанным Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 3 декабря, на базе Общественной палаты Башкирии состоялось обсуждение предложенного в Госдуме законопроекта о переносе начала учебного года на 1 октября. Авторы инициативы полагают, что эта норма позволит предотвратить вспышку COVID-19.

Среди спикеров обсуждения был министр образования республики Айбулат Хажин. Глава ведомства выступил с резкой критикой инициативы. Он отметил, что в случае переноса учебного года он будет заканчиваться не раньше конца июня, а учащимся 9 и 11 классов придется ходить на экзамены, в то время как учебный процесс у других школьников будет продолжаться.

– Если девятиклассники и одиннадцатиклассники будут приступать к прохождению итоговой аттестации, у них из учебного графика будут вычеркнуты четыре недели. Каким образом мы эти четыре недели будем восполнять? – цитирует Хажина издание UfacityNews.ru.

Хажин также выразил опасение по поводу того, что инициатива может поставить под угрозы закрытия детские лагеря, которым придется начать работу не раньше июля и продолжить ее в сентябре, когда «уже холодно».