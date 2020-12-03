По одному из районов Башкирии распространяется ядовитое растение

фото: Россельхознадзор

По Татышлинскому району Башкирии распространяется ядовитое сорное растение – Сосновский борщевик. Об этом сообщил региональный Россельхознадзор, куда с просьбой о проверке земель обратились граждане.

Специалисты осмотрели территорию Верхнетатышлинского, Кудашевского, Аксаитовского и Бадряшевского сельсоветов и обнаружили борщевик на обочинах дорог, залежах и необрабатываемых землях. Растение начало заполнять свободные территории в населенных пунктах, образуя заросли в селах Верхнее Татышлы, Верхнекудашево и Аксаитово.

– По результатам обследования и осмотра земель сельскохозяйственного назначения был составлен акт, […] планируются контрольно-надзорные мероприятия в рамках борьбы с распространением сорного растения, – заключили в Россельхознадзоре.