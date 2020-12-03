В Уфе мошенники под видом турфирмы обокрали десятки горожан на 7 млн рублей

Прокуратура передала дело о мошенничестве в суд

В Уфе будут судить мошенников из Самарской области, которые под видом турфирмы обокрали 78 человек на 7 млн рублей. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Обвиняемые создали компанию «Ространстур» и с 2017 года продавали гражданам путевки на речные круизные поездки в Нижнем Новгороде и Уфе.

– Для придания видимости законности своей деятельности они заключили с акционерным обществом «Башкирское речное пароходство» договор фрахтования судна, наняли команду экипажа, получили клиентскую базу данных туристов и обзванивали их, предлагая скидки и льготы на путевки, а также разместили широкую рекламу фирмы, – рассказали в надзорном ведомстве.

На самом деле мошенники не планировали никого отправлять в круиз и рассчитываться с нанятым персоналом. От действий пострадали 78 человек, отдавших на путевки в общей сложности 7 млн рублей.

Уголовное дело в отношении обвиняемых будет рассматривать Ленинский районный суд.