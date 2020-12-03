Хабиров назначил министра строительства Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом утвердил в должности министра строительства и архитектуры республики Рамзиля Кучарбаева. Ранее чиновник возглавлял ведомство в качестве исполняющего обязанности.

Напомним, в октябре Госкомитет по строительству был преобразован в одноименное министерство. 13 октября Кучарбаева назначили руководить ведомством. Ранее он занимал в Госстрое должность зампредседателя.

Рамзиль Наилевич Кучарбаев родился 9 мая 1977 года в селе Гафурово Туймазинского района. Окончил Октябрьский коммунально-строительный техникум и Уфимский государственный нефтяной технический университет. Работать начал в 1996 году – каменщиком в предприятии «Сельский строитель». После этого работал инженером в «Октябрьскнефти» и «Башнефти-Уфа». С 2006 по 2013 год занимал должности директора Октябрьского управления и замначальника цеха Приютовского управления в «Нефтестроймонтаже»

На госслужбе перешел в 2013 году в качестве замглавы администрации Туймазинского района по вопросам промышленности, строительству, связи и инвестициям. С 2016 по 2020 год был начальником «Управление капитального строительства Республики Башкортостан».