В Башкирии мужчина на мотособаке провалился под лед и утонул в озере

фото: МЧС РБ

2 декабря на озере Кандрыкуль Туймазинского района Башкирии утонул 45-летний мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

По информации аварийной службы, погибший ехал на мотособаке [так называют мотобуксировщик] по тонкому льду озера. В какой-то момент мужчина вместе с транспортным средством ушел под воду. На место происшествия были направлены спасатели, полицейские и медики.

– В 800 метрах от берега спасателями обнаружен мотобуксировщик в воде, тело визуально не просматривается, – передали в МЧС.

Утонувшего опознали родственники по оставленным на берегу вещам. Сразу же начинать водолазные работы, чтобы извлечь тело из воды, спасатели не стали – «на данном участке не представляется возможным в связи с неокрепшим тонким льдом». Поиски трупа запланированы на сегодня.