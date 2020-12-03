В Башкирии за сутки был подтвержден 141 случай коронавируса

В больницах Башкирии сейчас лежат 538 ковид-положительных пациентов

В Башкирии за минувшие сутки наличие коронавируса подтвердилось у 141 жителя. Общее число зараженных с начала пандемии составляет уже 14 689 человек. Об этом 3 декабря сообщил региональный оперштаб.

В республике на одного человека увеличилось количество умерших от COVID-19. Всего инфекция стала непосредственной причиной смерти для 86 жителей региона.

Выписан по выздоровлению за прошедшие 24 часа 71 пациент, за все время – 12 211. На лечении все еще остаются 2392 человека: 538 лежат в больницах, 1854 переносят инфекцию на амбулаторном лечении дома.