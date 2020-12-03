фото: Сергей Рязанский

Космонавт-испытатель Сергей Рязанский показал снимки Уфы из космоса. Он опубликовал фотографии в своем сообществе «ВКонтакте» 2 декабря.

– …я решил опубликовать снимок одного российского города, небольшого, по нашим представлениям. Однако, на его территории могли бы разместиться семь таких городов, как Париж, – написал Рязанский об Уфе.

фото: Сергей Рязанский

Он также перечислил несколько любопытных фактов о башкирской столице. Космонавт отметил, что Уфа самый просторный город России и лидирует среди миллионников по площади зеленых насаждений на одного горожанина.

– И еще очень приятный факт об Уфе: город ни разу никем не был взят с момента своего основания. Городские стены выдержали и набеги кочевников, и четырёхмесячную осаду и два хорошо организованных штурма во время Пугачёвского восстания, – добавил Рязанский, назвав город «непобедимым».