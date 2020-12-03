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Прокуратура Уфы подала апелляцию на оправдательный приговор экс-министру Гурьеву

Ведомство считает решение суда необоснованным
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Гурьев был главой Минзема с 2014 по 2018 год

Гурьев был главой Минзема с 2014 по 2018 год

Прокуратура Кировского района Уфы подала апелляцию на оправдательный приговор бывшему министру земельных и имущественных отношений Башкирии Евгению Гурьеву. Экс-чиновник был фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий из-за махинаций с землей. Гособвинитель просил посадить его на 12 лет в тюрьму, однако 25 ноября суд полностью оправдал Гурьева.

– Прокуратура полагает, что суд необоснованно оправдал экс-чиновника, изложенные в приговоре выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, – следует из сообщения на сайте ведомства.

Евгений Гурьев стал министром земельных и имущественных отношений республики в 2014 году. В октябре 2018 года в регионе сменился глава, и он тут же ушел в отставку. Весной 2019 года был задержан и помещен под домашний арест по подозрению в превышении должностных полномочий.