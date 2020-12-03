В Башкирии полиция накрыла салон интимных услуг

фото: МВД РБ

В башкирском городе Салавате полиция накрыла салон интимных услуг, работавший под видом сауны. На месте сотрудники задержали двух женщины 25 и 36 лет. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

– В действиях первой из них, уроженки одного из ближайших районов, усматриваются признаки административного правонарушения […]«Занятие проституцией». Надо отметить, ранее она уже задерживалась за оказание услуг интимного характера, – рассказали в ведомстве.

Вторую задержанную – 36-летнюю горожанку – правоохранители заподозрили в организации занятия проституцией. Сейчас проводится проверка, в результате которой будет решено, возбуждать ли дело на подозреваемых.