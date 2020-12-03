Скончалась в реанимации, не приходя в сознание: в Башкирии насмерть сбили женщину

фото: ГИБДД РБ

Накануне вечером, 2 декабря, в башкирском городе Сибае автомобиль на смерть сбил женщину. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

По данным дорожной полиции, на 82-летнюю пенсионерку совершил наезд 57-летний мужчина, находившийся за рулем Renault Logan. Столкновение произошло, когда пожилая женщина переходила проезжую часть в неположенном месте. В Госавтоинспекции полагают, что совершению ДТП поспособствовало темное время суток.

– Женщина была доставлена и помещена в реанимационное отделение местной больницы, где позже скончалась, не приходя в сознание. Начато разбирательство, – добавили в ГИБДД.

За минувшие сутки это единственный смертельный случай на дорогах Башкирии. В еще девяти авариях пострадали девять человек.